Киев, 2 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Во второй декаде февраля на Украину ожидаются поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Их в страну направит Литва. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

ПТРК Javelin

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«10−11 февраля на Украину приедет с официальным визитом премьер-министр Литвы. 12−13 февраля из Литвы на Украину начнут отправку «Джавелинов», — написал политик в телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на Украину было доставлено порядка 300 комплексов Javelin и 79 тонн американских вооружений для украинских вооружённых сил (ВСУ). Это третья партия одобренного президентом США ДжоБайденом пакета помощи на 200 миллионов долларов для Украины.

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Ранее Wall Street Journal сообщило, что американская администрация разрешила странам Прибалтики поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin, а также зенитные ракеты Stinger. Для реэкспорта систем Javelin и Stinger Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция США как производителя и поставщика вооружений.

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