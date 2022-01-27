Москва, , 08:27 — REGNUM Украине не обязательно будет становиться членом Североатлантического альянса для того, чтобы на её территории западные страны разместили оружие. Об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что прямо на самой границе России и Украины могут появиться западные военные базы и новые виды ударных вооружений, и это главная опасность вступления Украины в НАТО. Однако такой сценарий возможен и без членства страны в альянсе.

«Можно же вообще Украину в НАТО не приглашать, — пояснил Медведев. — Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территорию Украины или какой-либо другой страны».

Он подчеркнул, что иностранные государства могут в этом случае сослаться на двусторонние соглашения с другими странами без вмешательства альянса. Например, заявив, что это договорённости между США и Украиной или Великобританией и Украиной, а НАТО как бы и ни при чём.

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«Всё равно это будет по сути под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета Соединённых Штатов Америки. В значительной степени по их указанию», — заключил зампредседателя российского Совбеза.

Медведев подчеркнул, что сформулированные Москвой предложения по гарантиям безопасности направлены на то, чтобы «устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину было доставлено порядка 300 комплексов Javelin и 79 тонн американских вооружений для украинских вооружённых сил (ВСУ). Третья партия одобренного президентом США Джо Байденом пакета помощи на 200 миллионов долларов прибыла вечером 26 января в аэропорт Борисполь в Киеве.

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