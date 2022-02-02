Москва, 2 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Мир нужно спасать от глупости и необразованности англосаксонских политиков, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы британского МИД Лиз Трасс о поддержке Украины и «балтийских союзников» Лондона.

Elizabethtruss.com Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Ранее в интервью BBC Трасс, заявляя о возможной «агрессии России» в отношении Украины, пообещала предоставить дополнительную поддержку «балтийским союзникам через Чёрное море». Она добавила, что Лондон поставляет Киеву оборонительные вооружения.

«Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Главе британской дипломатии «надо что-то делать» с географией, добавила она. По словам Захаровой, страшно представить, если Трасс пересядет «с танка на авианосец» и решит пробираться в Прибалтику через Кельтское и Средиземное моря, Босфор, Керченский пролив и Волго-Балтийский канал.

Она также посоветовала пригнуться на капитанском мостике, чтобы не удариться головой о Крымский мост, которого, как заявляют в Киеве, якобы не существует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении правительства Великобритании удвоить численность военного контингента в Эстонии.

Читайте также: Сеть: «А прибалтов никто не спрашивает» — британцы нарастят силы в Эстонии