Сибиу, Румыния, 2 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Мэр румынского города Сибиу (Трансильвания) Астрид Фодор и окружной префект Мирча Крету ушли на самоизоляцию после того, как у них был выявлен коронавирус. Об этом 2 февраля сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По некоторым данным, признаки заражения у чиновников были выявлены в ходе масштабной обязательной проверки сотрудников местных органов власти, организованной по распоряжению правительства Румынии. В настоящее время состояние здоровья А. Фодор и М. Крету оценивается как стабильное.

Ранее в результате соответствующего тестирования по всей Румынии инфекция SARS-CoV-2 была выявлена у сотен региональных чиновников среднего звена.

По состоянию на 2 февраля общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2, 26 млн граждан. Из них в стране скончались 60 122 человек.