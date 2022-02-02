Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области на амбулаторном лечении находятся около 27 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, суточный прирост таких больных вырос почти на 3 тыс. человек. Об этом 2 февраля сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Филипп Малявин. Больная. 1897

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По его словам, за минувший день в Ленобласти было зарегистрировано 1296 случаев заболевания COVID-19, что на 45 случаев больше, чем днем ранее. Наибольшее количество инфицированных выявлено в населенных пунктах Сертолово (113), Кириши (89), Выборг (78), Всеволожск (73), Тихвин (71), Мурино (60), Лодейное Поле, Сланцы (по 54), Подпорожье (48), Кудрово (39), Гатчина (38), Бокситогорск (28), Кингисепп (27), Приозерск (26), Коммунар, Тосно (по 20), Кировск (16), пгт. им. Свердлова, Форносово, Никольское (по 14), Тельмана, Ульяновка (по 12), Пикалёво, Кузьмоловский (по 11), Новое Девяткино (10).

«Среди новых случаев зараженных нет ни одного ранее привитого от коронавируса. При этом мы наблюдаем колоссальный рост пациентов в амбулаторном звене — за последние сутки прирост составил почти три тысячи человек. Сегодня в общей сложности в регионе на амбулаторном лечении находятся почти 27 тысяч пациентов», — пояснил чиновник.

В региональных стационарах развернуты койки для пациентов с ковидом, на данный момент их в Ленобласти 2119, из которых 555 коек (26,19%) — свободны. Лечение под постоянным наблюдением проходят 1564 пациентов.

«На койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за сутки поступило 196 человек (в предыдущие сутки 162)», — уточнили ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению.

Добавим, что всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 119 865 человек. Из них выздоровели 103 399 человек, в том числе 438 — за минувшие сутки. Умерло 3175 человек, в том числе шесть летальных случаев было зарегистрировано 1 февраля, что на одну смерть больше, чем в последний день января.