Министр юстиции ФРГ надеется на отмену ограничительных мер в марте
Берлин, 2 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что надеется на отмену в марте ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает Rheinische Post.
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«Я надеюсь, что многие защитные меры могут быть отменены в марте», — сказал Бушман.
По его словам, предпосылкой для этого является прогноз Института вирусологии им. Роберта Коха, согласно которому число случаев заражения коронавирусом вновь снизится с середины февраля.
В качестве возможных послаблений Бушман назвал отмену правила 2G в розничной торговле, которое подразумевает доступ только для привитых и выздоровевших.
По данным Института имени Роберта Коха, в Германии за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 208 498. Это стало самым высоким показателем за все время пандемии.