Тирасполь, 2 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В ходе 3190 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 1087 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 92 535 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 84 140 человек, в том числе за последние сутки — 597.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2017 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 733 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 365 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 32 человека, а также зафиксировали четыре смерти пациентов с COVID-19.