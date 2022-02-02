Мадрид, 2 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности опубликован 2 февраля испанской газетой El País.

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Издание приводит тексты двух документов на английском языке. Ответ НАТО на предложения Москвы занял четыре, а ответ США — пять страниц. Положения из текстов уже в том или ином виде появлялись в западной прессе со ссылкой на источники или в официальных заявлениях Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в соответствии с просьбой властей США не публиковала полученный ответ. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что скоро ответные предложения Вашингтона станут известны, так как США обсуждали их со всеми союзниками по НАТО, а также с Украиной.

Как утверждает испанская газета, США и Североатлантический альянс призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) от 1999 года, в том числе предоставить сведения о численности и размещении сил.

Кроме того, в Вашингтоне и Брюсселе предложили Москве переговоры по контролю над вооружениями в обмен на отвод сил из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Американская сторона предложила России инспектировать объекты противоракетной обороны в Румынии и Польше, но при этом позволить осматривать российские объекты.

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