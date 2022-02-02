Вашингтон, 2 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Администрация США не согласна с мнением правозащитной организации Amnesty International, которая назвала действия израильских властей в отношении палестинцев апартеидом. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Elfagr.org Госдеп США

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Он пояснил, что у ведомства есть свои собственные строгие стандарты и процессы для принятия решений о потенциальных нарушениях прав человека и «с публичными исчерпывающими оценками докладов сторонних организаций» Госдеп обычно не выступает.

«Однако я заявляю, что мы отвергаем точку зрения, согласно которой действия Израиля являются апартеидом», — подчеркнул Прайс, добавив, что в отчётах Госдепартамента относительно Израиля никогда не употреблялся данный термин.

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Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что США «привержены защите прав человека» в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

«Мы поддерживаем усилия правительства Израиля, Палестинской автономии и правозащитников, нацеленные на обеспечение ответственности за нарушения прав человека», — подчеркнул Прайс.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором заявила о том, что израильские законы, политика и практика в отношении палестинцев в Израиле и на оккупированных территориях равносильны апартеиду.

В свою очередь власти Израиля полностью опровергли эти утверждения и назвали их ложными.