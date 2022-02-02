Сеул, 2 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Вооружённые силы Республики Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 144 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 5056.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 20 270 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 884 310.

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