Мадрид, 2 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В ответ на претензии России по поводу размещения войск НАТО ближе к её границам, Вашингтон в своем письменном ответе Москве заверяет, что присутствие сил США и Североатлантического альянса в Восточной Европе «ограничено, пропорционально и соответствует обязательствам», достигнутым в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом пишет испанское издание El País, получившее доступ к документу.

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В ответе США утверждают, что они воздержались от развертывания «существенных дополнительных боевых сил или ядерного оружия», как обещали, и что численность американских войск сейчас составляет четверть от той, что была в конце Холодной войны. Однако в письме предупреждается, что дальнейшее усиление позиций российских сил или агрессия против Украины «заставит США и их союзников усилить» свое оборонное развертывание в Восточной Европе.

Что касается НАТО, то альянс предлагает Москве полное восстановление отношений путем возобновления работы представительств, закрытых с октября 2021 года, и заверяет, что «НАТО не стремится к конфронтации». При этом НАТО добавляет, что не может поступиться принципами, на которых основана евроатлантическая безопасность, включая статью №5 Вашингтонского договора, согласно которой «нападение на одного союзника будет рассматриваться как нападение на всех».

«Мы примем все необходимые меры для обороны и защиты наших союзников, и мы не поставим под угрозу нашу способность делать это», — говорится в ответе.

Как и ответ США, ответ НАТО предлагает ряд мер по укреплению доверия, включая предложение для России создать гражданскую «горячую линию» для экстренных контактов, а также в полной мере использовать военные каналы связи для обеспечения предсказуемости и прозрачности и снижения рисков. В то время как США обвиняют Россию в проведении крупных военных учений без предупреждения, НАТО предлагает снизить порог численности сил, о превышении которого необходимо уведомлять перед проведением учений. Альянс также призывает к консультациям для предотвращения инцидентов в воздухе и на море, а Вашингтон осуждает опасные маневры российских истребителей над кораблями союзников в международных водах или «нарушение свободы судоходства» в Черном или Азовском морях, к северо-востоку от Крыма.

В рамках ответа НАТО призывает Россию возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), вновь присоединившись к консультативной группе и предоставив подробную информацию о своих войсках, как того требует договор.

Озабоченность НАТО не ограничивается обычными военными действиями. Альянс предлагает Москве «содействовать созданию свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства» путем проведения консультаций по «снижению угроз в киберпространстве», принятия международных правовых обязательств и добровольных протоколов ответственного поведения в киберпространстве, «а также путем отказа всех государств от вредоносной кибердеятельности».

НАТО также предлагает проводить консультации с Москвой по снижению угроз для космических систем путем поощрения ответственного поведения в космосе. В частности, в нем содержится призыв к России воздержаться от испытаний по уничтожению спутников в космосе, «которые создают большое количество космического мусора». Эти вопросы должны быть рассмотрены на серии тематических встреч после того, как 12 января впервые за почти два года состоялось заседание Совета Россия — НАТО.

В испанском издании отмечают, что, судя по тону, НАТО подходит к переговорам с Россией с большой осторожностью, если не пессимизмом.

Альянс утверждает, что он не только протянул руку помощи России в конце Холодной войны, но и подписал Акт Россия — НАТО и создал двусторонний совет: «Ни одному другому партнеру не были предложены сопоставимые отношения или аналогичные институциональные рамки. <…> На фоне этого Россия нарушила доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов фундаментальным принципам архитектуры евроатлантической безопасности».

«Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда ее действия делают это возможным. <…> Мы призываем Россию участвовать в содержательном диалоге по вопросам, представляющим интерес для членов альянса, в Совете Россия — НАТО для достижения ощутимых результатов», — говорится в письме.

При этом там также предупреждают, что «сворачивание российского военного развертывания на Украине и вокруг нее будет иметь важное значение для [достижения] существенного прогресса» на будущих переговорах.