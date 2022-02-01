Москва, , 13:37 — REGNUM Министерство обороны России сообщило иностранным атташе о проведении военных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», хотя и не было обязано этого делать. Об этом 1 февраля рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение «Союзная решимость-2022». В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму», — сказал он.

В то же время Шойгу указал, что ни Россия, ни Белоруссия не были обязаны сообщать иностранным партнерам о параметрах этих военных учений, однако российское оборонное ведомство сделало это в «рамках добровольной транспарентности».

«Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России — в рамках добровольной транспарентности — проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении», — уточнил глава Минобороны РФ.

Также он добавил, что российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022» будут проведены в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, проводимой по решение президентов России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января стало известно, что единая система управления войсками была организована подразделениями Восточного военного округа (ВВО) России в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.