Нью-Йорк, США, 2 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Lisa Gansky «Нью-Йорк Айлендерс»

В составе «Айлендерс» шайбы забросили форварды Энтони Бовиллье, Оливер Вальстрём, Мэтью Барзал и защитник Адам Пелеч. У «Оттавы» точным броском отметился защитник Ник Холден.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 38 очков. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 32 очками.

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