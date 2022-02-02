Нью-Йорк, США, , 09:54 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин забил гол и отдал две результативные передачи. Также отличились Мика Зибанеджад, Алекси Лафренье и Крис Крайдер, сделавший дубль.

В составе «Флориды» точными бросками отметились форварды Энтони Дюклер и Сэм Райнхарт.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 64 очка. «Флорида» идёт на первом месте в Восточной конференции с 69 очками.

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