Кабул, 2 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что за последние сутки в Афганистане зарегистрировано 629 случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

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По сообщению информационного агентства «Шафакна», пресс-секретарь министерства здравоохранения Джавед Хажир заявил, что за последние сутки выздоровел 31 пациент, три человека скончались. Он назвал серьёзной проблемой нехватку оборудования и игнорирование населением медицинских рекомендаций.

Медики утверждают, что Афганистан столкнулся с четвёртой волной коронавируса.

Тем временем страны всего мира и региона столкнулись с волной нового штамма «Омикрон». Этот вид распространился в соседних с Афганистаном странах, включая Иран.

Министерство здравоохранения признает, что не обладает оборудованием для диагностирования «Омикрона», но в то же время, заявляет, что случаев заражения этим штаммом в Афганистане не зарегистрировано.