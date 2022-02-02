Денвер, США, , 09:35 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хоккей

В составе «Аризоны» шайбы забросили нападающие Алекс Гальченюк и Лоусон Круз. Российский защитник Илья Любушкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились форварды Назем Кадри и Микко Рантанен.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Аризоны». Решающий бросок исполнил форвард Алекс Гальченюк.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 26 очков. «Колорадо» идёт на первом месте в Западной конференции с 68 очками.

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