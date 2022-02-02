Москва, 2 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. После визита на Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рухнули иллюзии, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

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"Клоун Джонсон приехал на помощь коллеге по амплуа Зеленскому. Парный конферанс закончился ожидаемой «сенсацией»: украинцам наконец-то открытым текстом объявили, какая судьба их ждет», — отметил Журавлёв в Facebook.

По итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским получен ответ.

«Если у кого-то там еще были иллюзии, что участи «пушечного мяса» удастся избежать, то теперь они рухнули окончательно. «Доктор сказал «в морг» — значит, в морг», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе выступления на пресс-конференции Борис Джонсон также заявил, что в случае нападения России украинцы будут воевать до последней капли крови.