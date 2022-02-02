Джакарта, 2 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Управление здравоохранения Джакарты зафиксировало 2892 случая заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Из 2892 инфицированных 1581 человек прибыл из-за границы.

Процент положительных случаев в Джакарте составил 16%.

По состоянию на 1 февраля в Индонезии выявили 4 369 391 носитель коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь парламента Индонезии Индра Искандар заявил, что 98 депутатов заразились коронавирусом.