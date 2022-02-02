Тампа, США, 2 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Тампа-Бэй Лайтнинг

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Энтони Чирелли, Алекс Киллорн и защитник Виктор Хедман.

В составе «Сан-Хосе» отличились Рудольф Балцерс и Логан Кутюр. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 66 очков. «Сан-Хосе» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 48 очками.

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