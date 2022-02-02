Питтсбург, США, , 09:18 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов. Ещё по шайбе забросили Ник Дауд и Даниэль Спронг. Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу.

В составе «Питтсбурга» точным броском отметился российский форвард Евгений Малкин, а также дубль сделал Брайан Раст.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 59 очков. «Питтсбург» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 62 очками.

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