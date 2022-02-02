Кабул, 2 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Афганистане начала распространяться четвёртая волна коронавируса, и десятки людей, заражённых «Омикроном», ежедневно поступают в больницу, сообщают представители афганско-японского госпиталя в Кабуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сообщению информационного агентства «Шафакна», Хумаюн Акбари, врач афгано-японской больницы, сообщил AVA, что четвёртая волна коронавируса распространяется по всем провинциям страны, и можно утверждать, что в 95% случаев — это «Омикрон».

Он добавил, что ежедневно в афгано-японскую больницу госпитализируют от 50 до 100 человек, заражённых коронавирусом, и по крайней мере пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Согласно Акбари, каждую неделю от «Омикрона» в Афганистане умирает около десяти человек. Он добавил, что, хотя в настоящее время в афгано-японской больнице достаточно лекарств и медицинского оборудования, врачи могут столкнуться с их нехваткой, если распространение коронавируса ускорится.

Акбари отметил, что цех по производству кислорода в медучреждении был остановлен на несколько месяцев из-за нехватки топлива, и что министерство здравоохранения не предприняло никаких попыток решить эту проблему. Он добавил, что афгано-японская больница получает необходимый ей кислород от компаний-подрядчиков.

Джавид Хажир, пресс-секретарь министерства здравоохранения, с которым удалось связаться, не дал никакого ответа по этому поводу.

Некоторые граждане раскритиковали отношение населения к проблеме, заявив, что, несмотря на угрозу коронавируса, люди отказываются носить маски. Также говорится, что граждане близко контактируют друг с другом и не помышляют об использовании дезинфицирующих средств.

В Афганистане от последствий COVID-19 уже умерли сотни человек. Примечательно, что тысячи людей всё же вакцинировались.

Министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что из 16 действующих ковид-больниц пять смогли получить иностранное финансирование. Ранее в этой сфере в Афганистане действовало 38 больниц.