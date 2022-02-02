Президент России Владимир Путин сегодня, 2 февраля, вручал в Кремле государственные награды. В ходе торжественной церемонии был отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей.

Звезды Героя России глава государства удостоил лётчика-испытателя Лётно-исследовательского института Евгения Крутова. Звание Героя Труда России получили шесть человек: почётный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, президент Национального центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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Владимир Путин
09:08 02.02.2022

Напомним, в октябре 2019 года за заслуги в области лётных испытаний и исследований новой авиационной техники, способствующих прогрессу отечественной авиации, Евгений Крутов был награждён медалью Нестерова.

Медаль названа в честь Петра Николаевича Нестерова — российского военного лётчика, основоположника высшего пилотажа.

Цитата с сайта Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.

09:09 02.02.2022

Медалью Нестерова награждаются военнослужащие Военно-воздушных сил, авиации других видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лётный состав гражданской авиации и авиационной промышленности за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и манёврах, за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство самолётовождения.

09:10 02.02.2022

Постановлением губернатора Московской области от 02.11.2011 г. № 142-ПГ за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в летные исследования и испытания новых образцов авиационной техники заслуженный летчик-испытатель, Герой России Александр Валерьевич Крутов был награжден медалью ордена Ивана Калиты.

09:13 02.02.2022

Евгений Крутов родился 23 марта 1978 года в городе Иваново. Учился в городе Жуковском. В 1996 году молодой человек успешно окончил общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой в городе Ейске, Краснодарский край. Позднее поступил в Качинское высшее военное училище летчиков, расположенное в городе Волгограде.

Впоследствии, в 2001 году, Крутов окончил Армавирское высшее военное авиационное краснознаменное училище летчиков имени Кутахова. По окончании военного вуза проходил службу в качестве летчика-инструктора Военно-воздушных сил в учебном авиационном полку Краснодарского высшего авиационного военного института.

Далее, в 2005 году, получил дополнительное образование, завершив курс обучения в школе летчиков-испытателей имени Федотова.

Непосредственно по окончании вышеуказанной школы занял должность летчика-испытателя 2-го класса Летно-исследовательского института имени Громова.

09:22 02.02.2022

Один из награждаемых — академик, выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Павлович Велихов сегодня, 2 февраля, отмечает свой 86-й день рождения.

Он является также Героем Социалистического Труда, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»: IV степени (2010 г.), III степени (2000 г.), II степени (2005 г.) и I степени (2015 г.).

09:23 02.02.2022

После окончания физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1961 г. Евгений Павлович Велихов пришел работать в НИЦ «Курчатовский институт» (ранее — Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова). С 1989 г. был его директором, с 1992 г. — президентом РНЦ «Курчатовский институт». С 2015 г. Евгений Павлович — почетный президент НИЦ «Курчатовский институт».

Являясь с 1973 г. научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР, Евгений Павлович стал инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977 г.).

09:28 02.02.2022

При активной поддержке Е. П. Велихова проектировалась и создавалась первая в России морская ледостойкая платформа «Приразломная», работающая с 2014 г. на одноименном нефтяном месторождении в Баренцевом море.

09:28 02.02.2022

Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER, по словам самого Евгения Велихова, стал делом его жизни.

С 1992 по 2001 год Евгений Павлович был председателем Совета по техническому проектированию ITER, в 2006 году стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 по 2012 год занимал должность председателя Совета ITER.

09:29 02.02.2022

С 1978 по 1996 гjl Евгений Велихов — вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор создания (1983 г.) и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР, ныне — Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН.

09:29 02.02.2022

Под руководством академика Велихова в Курчатовском институте было создано уникальное производство сверхбольших интегральных схем и микропроцессоров, обеспечено участие России в глобальном информационном проекте GLORIAD (оптоволоконное кольцо сетевой связи, охватывающее весь земной шар по трассе Чикаго — Нью-Йорк — Амстердам — Москва — Хабаровск — Пекин — Гонконг — Сиэтл — Чикаго).

09:31 02.02.2022

Государственные награды и премии Евгения Велихова:

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09:38 02.02.2022

Владимир Путин с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академиком РАН Евгением Велиховым 2 февраля 2015 года. Цитата с сайта Кремля.

09:55 02.02.2022

Иван Дедов — клиницист-эндокринолог широкого профиля, 25 лет руководил кафедрой и клиникой эндокринологии ГОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Он является главным специалистом Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.

Будучи Главным специалистом экспертом-эндокринологом Минздрава России, Дедов координирует программу модернизации эндокринологической и диабетологической службы в Российской Федерации.

09:56 02.02.2022

С 1982 г. Иван Дедов ведет преподавательскую работу на кафедре эндокринологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. На базе ФППОВ Первого МГМУ одновременно организовал кафедру детской эндокринологии с курсом диабетологии и эндокринологии.

Под руководством И. И. Дедова за последние три года для регионов России подготовлено свыше 1500 врачей, более 450 ординаторов, 320 аспирантов, 45 докторов и 57 кандидатов медицинских наук.

И. И. Дедов — автор более 770 научных работ, в том числе 75 монографий, руководств, учебников, атласов.

09:57 02.02.2022

Созданная академиком И. И. Дедовым модель прецизионной эндокринологии внесла весомый вклад в развитие отечественной и мировой медицины, обеспечив высокую точность диагностики эндокринопатий, позволив прогнозировать и предупреждать развитие новых случаев эндокринной патологии.

Концепция персонализированного превентивного лечения позволяет уберечь нацию от неоправданной инвалидизации и смертности, связанной с сахарным диабетом и опухолями эндокринной системы, сохранить интеллектуальный и репродуктивный потенциал, обеспечивая высокую продолжительность и качество жизни сограждан.

Цитата endocrincentr.ru.

09:57 02.02.2022

В сущности, в современной России ключевые инновационные направления фундаментальной и клинической эндокринологии, создание не только Национального Центра Эндокринологии, но и всей эндокринологической службы страны, инициированы академиком И. И. Дедовым.

09:59 02.02.2022

Награды академика Ивана Дедова:

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10:02 02.02.2022

Встреча Владимира Путина с президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.

12 февраля 2021 года. Цитата с сайта Кремля.

10:39 02.02.2022

Доктор медицинских наук, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко является также заслуженным врачом Москвы и Героем Труда РФ. В 2005—2008 годах являлась заведующей отделением анестезиологии и реанимации Эндокринологического научного центра РАМН.

В 2008—2012 годах занимала пост главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы».

В 2012—2014 годах находилась на должности директора государственного казённого учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Западного административного округа города Москвы».

Является профессором кафедры общей терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Опубликовала более 30 научных работ.

10:39 02.02.2022

В 2014 году Марьяна Лысенко вновь была назначена на должность главного врача городской клинической больницы № 52. Под началом Лысенко оказались один из городских центров терапии дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома, городской центр экстракорпоральной мембранной оксигенации, отделение реанимации для пациентов с патологией лёгких, гематологическая и ревматологическая службы, единственный в Москве аллергологический центр, а также более 2500 человек персонала, оказывающие как плановую, так и скорую медицинскую помощь.

10:42 02.02.2022

С конца февраля 2020 года врачи московской больницы №52, которую возглавляет Марьяна Лысенко, принимали пациентов с пневмонией, вызываемой целым рядом возбудителей, в том числе и коронавирусом.

10:43 02.02.2022

Доктор медицинских наук, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко в 2003 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «Предоперационная подготовка больных с феохромоцитомой».

В 2013 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме «Диагностика, предоперационная подготовка и интраоперационное ведение больных феохромоцитомой».

Является профессором кафедры общей терапии факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

10:55 02.02.2022

Марьяна Лысенко. Mos.ru

11:27 02.02.2022

Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко — академик и казак. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора. Герой Труда РФ, народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, Дагестана и Республики Крым, дважды лауреат Государственной премии России, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, дважды Герой Труда Кубани, член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член Патриаршего совета по культуре, доктор искусствоведения, профессор, композитор.

11:28 02.02.2022

Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко окончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище, Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки, аспирантуру в ГМПИ им. Гнесиных. Доктор искусствоведения, профессор.

11:29 02.02.2022

«Я казак по рождению и воспитанию. Народные и духовные песни слышал с детства, впитал казачьи традиции… Невероятно сильное желание стать музыкантом было у меня всегда. Но жила во мне какая-то абсолютная внутренняя уверенность в том, что я им обязательно буду», — говорит гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

11:31 02.02.2022

Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко уже заработал множество наград. Среди них — орден «За заслуги перед отечеством» IV, III степени.

11:31 02.02.2022

Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко — автор более двухсот музыкальных произведений и более тысячи обработок народных песен. Опубликовал ряд работ по истории народной песни.

11:36 02.02.2022

Виктор Захарченко. kremlin.ru.

12:16 02.02.2022

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром», председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер родился в 1962 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. Кандидат экономических наук.

Цитата с сайта gazprom.ru.

12:18 02.02.2022

Алексей Борисович Миллер заместителем председателя Совета директоров ПАО «Газпром» является с 2002 года.

Награды и звания:

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Цитата с сайта gazprom.ru.

12:21 02.02.2022

2021 год стал для Газпрома рекордным.

«В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи Газпрома покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году.

Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы Газпром поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом — на 31,9 млрд куб. м газа», — отмечает в своей колонке председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

12:24 02.02.2022

В рекордный 2021 год Газпром экспортировал в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа — на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.

«Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители — Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).

Значительную роль в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток». Поэтому особенно важно, что с 29 декабря прошлого года полностью готов к работе еще один морской газопровод — «Северный поток — 2», с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год», — отмечает в своей колонке председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

12:25 02.02.2022

Растет экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» в КНР.

«На протяжении 2021 года мы регулярно поставляли газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года Газпром вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа.

Мы перевыполнили планы по реализации в 2021 году нашего главного социального проекта — развитие газификации российских регионов. Построили около 2,7 тыс. км газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов по всей стране. Масштабная газификация продолжается. Планы-графики синхронизации работ на 2022 год между Газпромом и субъектами РФ подписаны», — отмечает в своей колонке председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

12:27 02.02.2022

По итогам 2021 года Газпром ожидает максимального за всю историю «Газпрома» финансового результата.

«А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными — причем как для Газпрома, так и среди всех российских публичных компаний», — отмечает в своейколонке председатель правления ГазпромаАлексей Миллер.

12:28 02.02.2022

Газопровод «Союз Восток», который будет проходить через Монголию в Китай, позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 млрд кубометров газа, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

12:58 02.02.2022

Один из награждаемых — директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков — родился 26 апреля 1953 года в г. Рыбинске Ярославской области. В 1975 году окончил Рыбинский авиационный технологический институт по специальности «авиационные двигатели». Виктор Анатольевич начал свою трудовую деятельность на предприятии 38 лет назад слесарем-сборщиком двигателей.

С 2009 по 2013 год возглавлял производственную службу ОАО «НПО «Сатурн». При непосредственном участии Виктора Анатольевича в ОАО «НПО «Сатурн» освоено серийное производство ряда малоразмерных двигателей для беспилотных летательных аппаратов; реализуются программы производства ГТД различной мощности, энергетических и парогазовых установок.

12:59 02.02.2022

Виктор Поляков является ключевой фигурой в процессе освоения серийного производства двигателя SаМ146, разработанного совместно с французской компанией «Снекма». С участием Виктора Анатольевича получен сертификат АР МАК, дающий компании право на серийное производство двигателей SаМ146; завершен большой объем работ для получения сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту двигателя SаМ146.

13:02 02.02.2022

За многолетний, добросовестный труд Полякову Виктору Анатольевичу неоднократно объявлялись благодарности, в 2000 году ему присвоено звание «Ветеран труда ОАО «НПО «Сатурн», в 2003 году он удостоен звания «Почетный авиастроитель», в 2010 году — награжден почетной грамотой ОАО «НПО «Сатурн».

13:02 02.02.2022

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей Военно-морского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация».

13:06 02.02.2022

В конце апреля 2021 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом заместителю генерального директора — управляющему директору рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

13:09 02.02.2022

«Мы видим необходимость сотрудничества с университетами, особенно с СПбПУ — одним из ведущих технических научных учреждений России. Ключевой темой обсуждения стала разработка технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора. По итогам данного проекта ОДК получит действующую технологию и интегрированную цифровую платформу для применения во всех последующих разработках новых изделий», — отмечал Виктор Поляков летом 2021 года в Санкт-Петербурге.

13:09 02.02.2022

Управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. Фото «ОДК-Сатурн».

13:14 02.02.2022

Герой Советского Союза Капитан Кравцов Борис Васильевич — начальник разведки 2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны, Дружбы народов, медалью «За оборону Сталинграда» и другими. Заслуженный юрист РСФСР, почетный работник прокуратуры, действительный член Академии военно-исторических наук. Почетный гражданин городов Каменска и Дербента.

13:16 02.02.2022

24 октября 1943 г. гвардии старший лейтенант Б. В. Кравцов с группой разведчиков в составе стрелковых подразделений переправился через Днепр на остров Хортица в районе города Запорожье. Примерно часов в 10 утра 25 октября 1943 г. немцы, собрав свои силы, начали штурмовать плацдарм.

Противник перешел в контратаку и уже начал забрасывать траншеи и блиндажи десантников гранатами. Борис Кравцов, чтобы не попасть в плен, приказал радисту Мозгунову немедленно вызвать артиллерийский огонь на себя. Не раздумывая, тот передал команду: «Огонь по нам!» — и координаты.

Цитата сайтаклуб-героев.рф.

13:17 02.02.2022

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Борису Васильевичу Кравцову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3636).

13:17 02.02.2022

28 января 1960 г. Борис Васильевич Кравцов был назначен первым заместителем прокурора РСФСР, а в январе 1971 г. — прокурором РСФСР. Тогда же, в 1971 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.

Впоследствии избирался депутатом 9-го и 10-го созывов. В апреле 1984 г. последовало назначение на должность министра юстиции СССР и избрание депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. В 1990 г. Борис Васильевич избирается членом правления Клуба Героев, с 1993 г. является советником по вопросам законности в Гильдии российских адвокатов и вице-президентом Российской ассоциации Героев.

13:18 02.02.2022

Борис Васильевич Кравцов является автором и соавтором монографий «Советская прокуратура», «Правовая работа в народном хозяйстве». Имеет более 100 публикаций в журналах «Советское государственное право», «Социалистическая законность», «Советская юстиция», «Огонек», «Ветеран», в газетах «Известия», «Правда», «Советская Россия», «Красная звезда».

13:21 02.02.2022

Герой Советского Союза Борис Васильевич Кравцов. 2016 год. (сс) Mihenator.

13:32 02.02.2022

Гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в г. Сочи. В 1963 г. окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

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13:33 02.02.2022

Один из награждаемых — гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко — является автором многих книг и более двадцати киносценариев.

13:34 02.02.2022

Награды гендиректора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко:

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13:36 02.02.2022

В Кремле началась церемония вручения высших государственных наград.

13:37 02.02.2022

Вручение государственных наград — это выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам — Путин.

13:38 02.02.2022

Настоящими героями стали наши медицинские работники — Путин.

13:39 02.02.2022

Президент России Владимир Путин дал краткую характеристику каждому из тех, кто сегодня, 2 февраля, получает высокие награды.

13:44 02.02.2022

Награждают Евгения Крутова — лётчика. Он получил Героя России. Он пояснил, что данная награда не только его заслуга, это заслуга большого коллектива.

13:44 02.02.2022

Отечественный топливно энергетический комплекс России демонстрирует хорошую динамику — Путин.

13:45 02.02.2022

Говорит президент Национального центра эндокринологии академик Иван Дедов. Он благодарит президента за создание такого уникального центра.

13:45 02.02.2022

Президент России Владимир Путин выступил 2 февраля на церемонии вручения высших госнаград.

Подробности в материале: «Пример преданности делу и долгу» — Путин на церемонии вручения госнаград

13:47 02.02.2022

Путин: «И Россия, и весь мир сейчас проходят через испытание пандемией. Да, ситуация остается непростой, но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Таким событием является вручение государственных наград как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам».

13:47 02.02.2022

В период пандемии больные сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми — Дедов.

13:48 02.02.2022

Награду вручают Виктору Захарченко.

13:50 02.02.2022

Солидарность — важнейшее качество, особенно необходимое в такие трудные времена, как пандемия коронавируса. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших госнаград.

Об этом: Солидарность и взаимовыручка служат точкой опоры во время пандемии — Путин

13:51 02.02.2022

Нашему хору — 210 лет, но никакого торжества не было — сочувствует Захарченко.

13:53 02.02.2022

Захарченко говорит о проблемах Кубанского казачьего хора и проблемах с помещениями.

13:55 02.02.2022

Захарченко:

Когда же мы будет петь: «Боже, спаси Россию»?

13:57 02.02.2022

Награду получает главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она говорит, что никогда в жизни так не волновалась.

13:58 02.02.2022

Цитата из видео. Церемония вручения государственных наград kremlin.ru.

13:59 02.02.2022

Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко: «Пандемия, как любое испытание, несёт в себе очищение и перезагрузку. Мы никогда не будем прежними».

14:00 02.02.2022

Мы хотим, чтобы наши граждане гордились нашей медициной — Марьяна Лысенко.

14:01 02.02.2022

Мы всегда рядом, мы не подведём — Марьяна Лысенко.

14:02 02.02.2022

Награду получает председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

14:03 02.02.2022

После получения награды слово взял управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

14:03 02.02.2022

Цитата из видео. Церемония вручения государственных наград kremlin.ru.

14:06 02.02.2022

Награждают гендиректора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко.

14:06 02.02.2022

Подвиги и самопожертвование людей, которых сегодня награждают, делают нашу страну великой — Игнатенко.

14:07 02.02.2022

Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов получает награду.

14:09 02.02.2022

Борис Кравцов: «Слава России!».

14:11 02.02.2022

Говорит один из награждаемых — депутат Госдумы Виктор Ресин, «Единая Россия».

14:14 02.02.2022

Награждается президент компании «Транснефть» Николай Токарев.

14:19 02.02.2022

Награду получает Иларион, митрополит Волоколамский.

14:21 02.02.2022

Путина поблагодарили за ту поддержку, которую он оказывает гонимым христианам во всём мире. Особого внимания сейчас требует Африка.

14:22 02.02.2022

Директор института стратегических исследований Михаил Фрадков тоже получил награду.

14:26 02.02.2022

Награда вручена Андрею Карину — академику РАН, генеральному директору НМИЦ радиологии, директору МНИОИ имени П. А. Герцена. Главный онколог по благодарил главу государства за то, что в России, несмотря на пандемию, не закрылось ни одно онкологическое учреждение.

14:26 02.02.2022

Вероника Скворцова получает награду.

14:28 02.02.2022

Напомним, Владимир Путин сегодня вручил звезды Героев Труда:

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14:31 02.02.2022

Говорит один из награждённых — директор НИИ глазных болезней Юсеф Наим Юсеф (Москва).

14:32 02.02.2022

Цитата из видео «Церемония вручения государственных наград», kremlin.ru.

14:35 02.02.2022

Награду получает заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

14:37 02.02.2022

Путин говорит о русском мире.

14:38 02.02.2022

Низкий поклон, всего хорошего, поздравляю вас с государственными наградами — сказал Путин.

14:57 02.02.2022

Русский мир должен крепнуть и становиться более привлекательным для всего мира. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших госнаград.

Читайте также: Путин: наша миссия — развивать и укреплять русский мир

15:08 02.02.2022

Благодаря президенту Владимиру Путину Россия совершила огромный скачок в развитии, в том числе впервые приблизилась к решению жилищного вопроса. Об этом депутат Государственной думы («Единая Россия») Владимир Ресин заявил 2 февраля в Кремле на церемонии вручения государственных наград.

Чтобы лозунг «Каждой семье — по отдельной квартире» стал действительностью, в год должно сдаваться по 120 млн кв метров жилья, отметил он.

«Это реальные цифры. В 2021 году в целом по России построено и принято в эксплуатацию 90 млн, причём рост приличный был по отношению к предыдущим годам», — добавил Ресин.

Читайте подробнее: Владимир Ресин: Россия впервые близка к решению жилищного вопроса

15:17 02.02.2022

Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Источник: kremlin.ru

15:42 02.02.2022

Марьяна Лысенко. Цитата из видео «Церемония вручения государственных наград». kremlin.ru

16:01 02.02.2022

Преданность делу, долгу, целеустремлённость и умения принимать сложные, порой нестандартные решения в сложный период пандемии являются теми качествами, которые необходимо перенимать. Об этом 2 февраля на церемонии вручения госнаград выдающимся россиянам в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Подробности в материале: Путин заявил о важности умения принимать нестандартные решения в пандемию

16:03 02.02.2022

Российский президент Владимир Путин проведёт встречу с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 3 февраля. Встреча пройдёт в режиме видеоконференции, сообщает 2 февраля пресс-служба Кремля.

«В повестке встречи — вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования», — пояснили в Кремле.

Об этом: Путин обсудит стимулы для инвестиций частного бизнеса с «Деловой Россией»

17:11 02.02.2022

Звание Героя России присвоено лётчику-испытателю Евгению Крутову. Цитата из видео «Церемония вручения государственных наград». kremlin.ru

19:01 02.02.2022

Церемония награждения. Цитата из видео «Церемония вручения государственных наград». kremlin.ru

21:06 02.02.2022

Вручение государственных премий. Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов. 2018 год. kremlin.ru