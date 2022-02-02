Президент России Владимир Путин сегодня, 2 февраля, вручал в Кремле государственные награды. В ходе торжественной церемонии был отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей. Звезды Героя России глава государства удостоил лётчика-испытателя Лётно-исследовательского института Евгения Крутова. Звание Героя Труда России получили шесть человек: почётный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, президент Национального центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя Труда

Владимир Путин

09:08 02.02.2022 Напомним, в октябре 2019 года за заслуги в области лётных испытаний и исследований новой авиационной техники, способствующих прогрессу отечественной авиации, Евгений Крутов был награждён медалью Нестерова. Медаль названа в честь Петра Николаевича Нестерова — российского военного лётчика, основоположника высшего пилотажа. Цитата с сайта Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.

09:09 02.02.2022 Медалью Нестерова награждаются военнослужащие Военно-воздушных сил, авиации других видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лётный состав гражданской авиации и авиационной промышленности за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и манёврах, за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство самолётовождения.

09:10 02.02.2022 Постановлением губернатора Московской области от 02.11.2011 г. № 142-ПГ за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в летные исследования и испытания новых образцов авиационной техники заслуженный летчик-испытатель, Герой России Александр Валерьевич Крутов был награжден медалью ордена Ивана Калиты.

09:13 02.02.2022 Евгений Крутов родился 23 марта 1978 года в городе Иваново. Учился в городе Жуковском. В 1996 году молодой человек успешно окончил общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой в городе Ейске, Краснодарский край. Позднее поступил в Качинское высшее военное училище летчиков, расположенное в городе Волгограде. Впоследствии, в 2001 году, Крутов окончил Армавирское высшее военное авиационное краснознаменное училище летчиков имени Кутахова. По окончании военного вуза проходил службу в качестве летчика-инструктора Военно-воздушных сил в учебном авиационном полку Краснодарского высшего авиационного военного института. Далее, в 2005 году, получил дополнительное образование, завершив курс обучения в школе летчиков-испытателей имени Федотова. Непосредственно по окончании вышеуказанной школы занял должность летчика-испытателя 2-го класса Летно-исследовательского института имени Громова.

09:22 02.02.2022 Один из награждаемых — академик, выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Павлович Велихов сегодня, 2 февраля, отмечает свой 86-й день рождения. Он является также Героем Социалистического Труда, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»: IV степени (2010 г.), III степени (2000 г.), II степени (2005 г.) и I степени (2015 г.).

09:23 02.02.2022 После окончания физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1961 г. Евгений Павлович Велихов пришел работать в НИЦ «Курчатовский институт» (ранее — Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова). С 1989 г. был его директором, с 1992 г. — президентом РНЦ «Курчатовский институт». С 2015 г. Евгений Павлович — почетный президент НИЦ «Курчатовский институт». Являясь с 1973 г. научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР, Евгений Павлович стал инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977 г.).

09:28 02.02.2022 При активной поддержке Е. П. Велихова проектировалась и создавалась первая в России морская ледостойкая платформа «Приразломная», работающая с 2014 г. на одноименном нефтяном месторождении в Баренцевом море.

09:28 02.02.2022 Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER, по словам самого Евгения Велихова, стал делом его жизни. С 1992 по 2001 год Евгений Павлович был председателем Совета по техническому проектированию ITER, в 2006 году стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 по 2012 год занимал должность председателя Совета ITER.

09:29 02.02.2022 С 1978 по 1996 гjl Евгений Велихов — вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор создания (1983 г.) и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР, ныне — Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН.

09:29 02.02.2022 Под руководством академика Велихова в Курчатовском институте было создано уникальное производство сверхбольших интегральных схем и микропроцессоров, обеспечено участие России в глобальном информационном проекте GLORIAD (оптоволоконное кольцо сетевой связи, охватывающее весь земной шар по трассе Чикаго — Нью-Йорк — Амстердам — Москва — Хабаровск — Пекин — Гонконг — Сиэтл — Чикаго).

09:31 02.02.2022 Государственные награды и премии Евгения Велихова: [[[list-0]]]

09:38 02.02.2022 Владимир Путин с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академиком РАН Евгением Велиховым 2 февраля 2015 года. Цитата с сайта Кремля.

09:55 02.02.2022 Иван Дедов — клиницист-эндокринолог широкого профиля, 25 лет руководил кафедрой и клиникой эндокринологии ГОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Он является главным специалистом Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации. Будучи Главным специалистом экспертом-эндокринологом Минздрава России, Дедов координирует программу модернизации эндокринологической и диабетологической службы в Российской Федерации.

09:56 02.02.2022 С 1982 г. Иван Дедов ведет преподавательскую работу на кафедре эндокринологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. На базе ФППОВ Первого МГМУ одновременно организовал кафедру детской эндокринологии с курсом диабетологии и эндокринологии. Под руководством И. И. Дедова за последние три года для регионов России подготовлено свыше 1500 врачей, более 450 ординаторов, 320 аспирантов, 45 докторов и 57 кандидатов медицинских наук. И. И. Дедов — автор более 770 научных работ, в том числе 75 монографий, руководств, учебников, атласов.

09:57 02.02.2022 Созданная академиком И. И. Дедовым модель прецизионной эндокринологии внесла весомый вклад в развитие отечественной и мировой медицины, обеспечив высокую точность диагностики эндокринопатий, позволив прогнозировать и предупреждать развитие новых случаев эндокринной патологии. Концепция персонализированного превентивного лечения позволяет уберечь нацию от неоправданной инвалидизации и смертности, связанной с сахарным диабетом и опухолями эндокринной системы, сохранить интеллектуальный и репродуктивный потенциал, обеспечивая высокую продолжительность и качество жизни сограждан. Цитата endocrincentr.ru.

09:57 02.02.2022 В сущности, в современной России ключевые инновационные направления фундаментальной и клинической эндокринологии, создание не только Национального Центра Эндокринологии, но и всей эндокринологической службы страны, инициированы академиком И. И. Дедовым.

09:59 02.02.2022 Награды академика Ивана Дедова: [[[list-1]]]

10:02 02.02.2022 Встреча Владимира Путина с президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым. 12 февраля 2021 года. Цитата с сайта Кремля.

10:39 02.02.2022 Доктор медицинских наук, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко является также заслуженным врачом Москвы и Героем Труда РФ. В 2005—2008 годах являлась заведующей отделением анестезиологии и реанимации Эндокринологического научного центра РАМН. В 2008—2012 годах занимала пост главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы». В 2012—2014 годах находилась на должности директора государственного казённого учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Западного административного округа города Москвы». Является профессором кафедры общей терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Опубликовала более 30 научных работ.

10:39 02.02.2022 В 2014 году Марьяна Лысенко вновь была назначена на должность главного врача городской клинической больницы № 52. Под началом Лысенко оказались один из городских центров терапии дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома, городской центр экстракорпоральной мембранной оксигенации, отделение реанимации для пациентов с патологией лёгких, гематологическая и ревматологическая службы, единственный в Москве аллергологический центр, а также более 2500 человек персонала, оказывающие как плановую, так и скорую медицинскую помощь.

10:42 02.02.2022 С конца февраля 2020 года врачи московской больницы №52, которую возглавляет Марьяна Лысенко, принимали пациентов с пневмонией, вызываемой целым рядом возбудителей, в том числе и коронавирусом.

10:43 02.02.2022 Доктор медицинских наук, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко в 2003 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «Предоперационная подготовка больных с феохромоцитомой». В 2013 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме «Диагностика, предоперационная подготовка и интраоперационное ведение больных феохромоцитомой». Является профессором кафедры общей терапии факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

10:55 02.02.2022 Марьяна Лысенко. Mos.ru

11:27 02.02.2022 Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко — академик и казак. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора. Герой Труда РФ, народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, Дагестана и Республики Крым, дважды лауреат Государственной премии России, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, дважды Герой Труда Кубани, член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член Патриаршего совета по культуре, доктор искусствоведения, профессор, композитор.

11:28 02.02.2022 Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко окончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище, Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки, аспирантуру в ГМПИ им. Гнесиных. Доктор искусствоведения, профессор.

11:29 02.02.2022 «Я казак по рождению и воспитанию. Народные и духовные песни слышал с детства, впитал казачьи традиции… Невероятно сильное желание стать музыкантом было у меня всегда. Но жила во мне какая-то абсолютная внутренняя уверенность в том, что я им обязательно буду», — говорит гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

11:31 02.02.2022 Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко уже заработал множество наград. Среди них — орден «За заслуги перед отечеством» IV, III степени.

11:31 02.02.2022 Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко — автор более двухсот музыкальных произведений и более тысячи обработок народных песен. Опубликовал ряд работ по истории народной песни.

11:36 02.02.2022 Виктор Захарченко. kremlin.ru.

12:16 02.02.2022 Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром», председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер родился в 1962 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. Кандидат экономических наук. Цитата с сайта gazprom.ru.