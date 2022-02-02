Путин вручил государственные награды — трансляция
Напомним, в октябре 2019 года за заслуги в области лётных испытаний и исследований новой авиационной техники, способствующих прогрессу отечественной авиации, Евгений Крутов был награждён медалью Нестерова.
Медаль названа в честь Петра Николаевича Нестерова — российского военного лётчика, основоположника высшего пилотажа.
Цитата с сайта Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.
Медалью Нестерова награждаются военнослужащие Военно-воздушных сил, авиации других видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лётный состав гражданской авиации и авиационной промышленности за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и манёврах, за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство самолётовождения.
Постановлением губернатора Московской области
Евгений Крутов родился 23 марта 1978 года в городе Иваново. Учился в городе Жуковском. В 1996 году молодой человек успешно окончил общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой в городе Ейске, Краснодарский край. Позднее поступил в Качинское высшее военное училище летчиков, расположенное в городе Волгограде.
Впоследствии, в 2001 году, Крутов окончил Армавирское высшее военное авиационное краснознаменное училище летчиков имени Кутахова. По окончании военного вуза проходил службу в качестве летчика-инструктора Военно-воздушных сил в учебном авиационном полку Краснодарского высшего авиационного военного института.
Далее, в 2005 году, получил дополнительное образование, завершив курс обучения в школе летчиков-испытателей имени Федотова.
Непосредственно по окончании вышеуказанной школы занял должность летчика-испытателя 2-го класса Летно-исследовательского института имени Громова.
Один из награждаемых — академик, выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Павлович Велихов сегодня, 2 февраля, отмечает свой 86-й день рождения.
Он является также Героем Социалистического Труда, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»: IV степени (2010 г.), III степени (2000 г.), II степени (2005 г.) и I степени (2015 г.).
После окончания физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1961 г. Евгений Павлович Велихов пришел работать в НИЦ «Курчатовский институт» (ранее — Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова). С 1989 г. был его директором, с 1992 г. — президентом РНЦ «Курчатовский институт». С 2015 г. Евгений Павлович — почетный президент НИЦ «Курчатовский институт».
Являясь с 1973 г. научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР, Евгений Павлович стал инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977 г.).
При активной поддержке Е. П. Велихова проектировалась и создавалась первая в России морская ледостойкая платформа «Приразломная», работающая с 2014 г. на одноименном нефтяном месторождении в Баренцевом море.
Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER, по словам самого Евгения Велихова, стал делом его жизни.
С 1992 по 2001 год Евгений Павлович был председателем Совета по техническому проектированию ITER, в 2006 году стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 по 2012 год занимал должность председателя Совета ITER.
С 1978 по 1996 гjl Евгений Велихов — вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор создания (1983 г.) и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР, ныне — Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН.
Под руководством академика Велихова в Курчатовском институте было создано уникальное производство сверхбольших интегральных схем и микропроцессоров, обеспечено участие России в глобальном информационном проекте GLORIAD (оптоволоконное кольцо сетевой связи, охватывающее весь земной шар по трассе Чикаго — Нью-Йорк — Амстердам — Москва — Хабаровск — Пекин — Гонконг — Сиэтл — Чикаго).
Государственные награды и премии Евгения Велихова:
Владимир Путин с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академиком РАН Евгением Велиховым 2 февраля 2015 года. Цитата с сайта Кремля.
Иван Дедов — клиницист-эндокринолог широкого профиля, 25 лет руководил кафедрой и клиникой эндокринологии ГОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Он является главным специалистом Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
Будучи Главным специалистом экспертом-эндокринологом Минздрава России, Дедов координирует программу модернизации эндокринологической и диабетологической службы в Российской Федерации.
С 1982 г. Иван Дедов ведет преподавательскую работу на кафедре эндокринологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. На базе ФППОВ Первого МГМУ одновременно организовал кафедру детской эндокринологии с курсом диабетологии и эндокринологии.
Под руководством И. И. Дедова за последние три года для регионов России подготовлено свыше 1500 врачей, более 450 ординаторов, 320 аспирантов, 45 докторов и 57 кандидатов медицинских наук.
И. И. Дедов — автор более 770 научных работ, в том числе 75 монографий, руководств, учебников, атласов.
Созданная академиком И. И. Дедовым модель прецизионной эндокринологии внесла весомый вклад в развитие отечественной и мировой медицины, обеспечив высокую точность диагностики эндокринопатий, позволив прогнозировать и предупреждать развитие новых случаев эндокринной патологии.
Концепция персонализированного превентивного лечения позволяет уберечь нацию от неоправданной инвалидизации и смертности, связанной с сахарным диабетом и опухолями эндокринной системы, сохранить интеллектуальный и репродуктивный потенциал, обеспечивая высокую продолжительность и качество жизни сограждан.
Цитата endocrincentr.ru.
В сущности, в современной России ключевые инновационные направления фундаментальной и клинической эндокринологии, создание не только Национального Центра Эндокринологии, но и всей эндокринологической службы страны, инициированы академиком И. И. Дедовым.
Награды академика Ивана Дедова:
Встреча Владимира Путина с президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.
12 февраля 2021 года. Цитата с сайта Кремля.
Доктор медицинских наук, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко является также заслуженным врачом Москвы и Героем Труда РФ. В 2005—2008 годах являлась заведующей отделением анестезиологии и реанимации Эндокринологического научного центра РАМН.
В 2008—2012 годах занимала пост главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы».
В 2012—2014 годах находилась на должности директора государственного казённого учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Западного административного округа города Москвы».
Является профессором кафедры общей терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Опубликовала более 30 научных работ.
В 2014 году Марьяна Лысенко вновь была назначена на должность главного врача городской клинической больницы № 52. Под началом Лысенко оказались один из городских центров терапии дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома, городской центр экстракорпоральной мембранной оксигенации, отделение реанимации для пациентов с патологией лёгких, гематологическая и ревматологическая службы, единственный в Москве аллергологический центр, а также более 2500 человек персонала, оказывающие как плановую, так и скорую медицинскую помощь.
С конца февраля 2020 года врачи московской больницы №52, которую возглавляет Марьяна Лысенко, принимали пациентов с пневмонией, вызываемой целым рядом возбудителей, в том числе и коронавирусом.
Доктор медицинских наук, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко в 2003 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме «Предоперационная подготовка больных с феохромоцитомой».
В 2013 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме «Диагностика, предоперационная подготовка и интраоперационное ведение больных феохромоцитомой».
Является профессором кафедры общей терапии факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.
Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко — академик и казак. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора. Герой Труда РФ, народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, Дагестана и Республики Крым, дважды лауреат Государственной премии России, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, дважды Герой Труда Кубани, член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член Патриаршего совета по культуре, доктор искусствоведения, профессор, композитор.
Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко окончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище, Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки, аспирантуру в ГМПИ им. Гнесиных. Доктор искусствоведения, профессор.
«Я казак по рождению и воспитанию. Народные и духовные песни слышал с детства, впитал казачьи традиции… Невероятно сильное желание стать музыкантом было у меня всегда. Но жила во мне какая-то абсолютная внутренняя уверенность в том, что я им обязательно буду», — говорит гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.
Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко уже заработал множество наград. Среди них — орден «За заслуги перед отечеством» IV, III степени.
Гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко — автор более двухсот музыкальных произведений и более тысячи обработок народных песен. Опубликовал ряд работ по истории народной песни.
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Газпром», председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер родился в 1962 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. Кандидат экономических наук.
Цитата с сайта gazprom.ru.
Алексей Борисович Миллер заместителем председателя Совета директоров ПАО «Газпром» является с 2002 года.
Награды и звания:
Цитата с сайта gazprom.ru.
2021 год стал для Газпрома рекордным.
«В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи Газпрома покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году.
Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы Газпром поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом — на 31,9 млрд куб. м газа», — отмечает в своей колонке председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
В рекордный 2021 год Газпром экспортировал в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа — на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.
«Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители — Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).
Значительную роль в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток». Поэтому особенно важно, что с 29 декабря прошлого года полностью готов к работе еще один морской газопровод — «Северный поток — 2», с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год», — отмечает в своей колонке председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
Растет экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» в КНР.
«На протяжении 2021 года мы регулярно поставляли газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года Газпром вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа.
Мы перевыполнили планы по реализации в 2021 году нашего главного социального проекта — развитие газификации российских регионов. Построили около 2,7 тыс. км газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов по всей стране. Масштабная газификация продолжается. Планы-графики синхронизации работ на 2022 год между Газпромом и субъектами РФ подписаны», — отмечает в своей колонке председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
По итогам 2021 года Газпром ожидает максимального за всю историю «Газпрома» финансового результата.
«А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными — причем как для Газпрома, так и среди всех российских публичных компаний», — отмечает в своейколонке председатель правления ГазпромаАлексей Миллер.
Газопровод «Союз Восток», который будет проходить через Монголию в Китай, позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 млрд кубометров газа, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Один из награждаемых — директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков — родился 26 апреля 1953 года в г. Рыбинске Ярославской области. В 1975 году окончил Рыбинский авиационный технологический институт по специальности «авиационные двигатели». Виктор Анатольевич начал свою трудовую деятельность на предприятии 38 лет назад слесарем-сборщиком двигателей.
С 2009 по 2013 год возглавлял производственную службу ОАО «НПО «Сатурн». При непосредственном участии Виктора Анатольевича в ОАО «НПО «Сатурн» освоено серийное производство ряда малоразмерных двигателей для беспилотных летательных аппаратов; реализуются программы производства ГТД различной мощности, энергетических и парогазовых установок.
Виктор Поляков является ключевой фигурой в процессе освоения серийного производства двигателя SаМ146, разработанного совместно с французской компанией «Снекма». С участием Виктора Анатольевича получен сертификат АР МАК, дающий компании право на серийное производство двигателей SаМ146; завершен большой объем работ для получения сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту двигателя SаМ146.
За многолетний, добросовестный труд Полякову Виктору Анатольевичу неоднократно объявлялись благодарности, в 2000 году ему присвоено звание «Ветеран труда ОАО «НПО «Сатурн», в 2003 году он удостоен звания «Почетный авиастроитель», в 2010 году — награжден почетной грамотой ОАО «НПО «Сатурн».
ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей Военно-морского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация».
В конце апреля 2021 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом заместителю генерального директора — управляющему директору рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
«Мы видим необходимость сотрудничества с университетами, особенно с СПбПУ — одним из ведущих технических научных учреждений России. Ключевой темой обсуждения стала разработка технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора. По итогам данного проекта ОДК получит действующую технологию и интегрированную цифровую платформу для применения во всех последующих разработках новых изделий», — отмечал Виктор Поляков летом 2021 года в Санкт-Петербурге.
Герой Советского Союза Капитан Кравцов Борис Васильевич — начальник разведки 2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны, Дружбы народов, медалью «За оборону Сталинграда» и другими. Заслуженный юрист РСФСР, почетный работник прокуратуры, действительный член Академии военно-исторических наук. Почетный гражданин городов Каменска и Дербента.
24 октября 1943 г. гвардии старший лейтенант Б. В. Кравцов с группой разведчиков в составе стрелковых подразделений переправился через Днепр на остров Хортица в районе города Запорожье. Примерно часов в 10 утра 25 октября 1943 г. немцы, собрав свои силы, начали штурмовать плацдарм.
Противник перешел в контратаку и уже начал забрасывать траншеи и блиндажи десантников гранатами. Борис Кравцов, чтобы не попасть в плен, приказал радисту Мозгунову немедленно вызвать артиллерийский огонь на себя. Не раздумывая, тот передал команду: «Огонь по нам!» — и координаты.
Цитата сайтаклуб-героев.рф.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Борису Васильевичу Кравцову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3636).
28 января 1960 г. Борис Васильевич Кравцов был назначен первым заместителем прокурора РСФСР, а в январе 1971 г. — прокурором РСФСР. Тогда же, в 1971 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.
Впоследствии избирался депутатом 9-го и 10-го созывов. В апреле 1984 г. последовало назначение на должность министра юстиции СССР и избрание депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. В 1990 г. Борис Васильевич избирается членом правления Клуба Героев, с 1993 г. является советником по вопросам законности в Гильдии российских адвокатов и вице-президентом Российской ассоциации Героев.
Борис Васильевич Кравцов является автором и соавтором монографий «Советская прокуратура», «Правовая работа в народном хозяйстве». Имеет более 100 публикаций в журналах «Советское государственное право», «Социалистическая законность», «Советская юстиция», «Огонек», «Ветеран», в газетах «Известия», «Правда», «Советская Россия», «Красная звезда».
Гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в г. Сочи. В 1963 г. окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Один из награждаемых — гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко — является автором многих книг и более двадцати киносценариев.
Награды гендиректора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко:
В Кремле началась церемония вручения высших государственных наград.
Вручение государственных наград — это выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам — Путин.
Настоящими героями стали наши медицинские работники — Путин.
Президент России Владимир Путин дал краткую характеристику каждому из тех, кто сегодня, 2 февраля, получает высокие награды.
Награждают Евгения Крутова — лётчика. Он получил Героя России. Он пояснил, что данная награда не только его заслуга, это заслуга большого коллектива.
Отечественный топливно энергетический комплекс России демонстрирует хорошую динамику — Путин.
Говорит президент Национального центра эндокринологии академик Иван Дедов. Он благодарит президента за создание такого уникального центра.
Президент России Владимир Путин выступил 2 февраля на церемонии вручения высших госнаград.
Подробности в материале: «Пример преданности делу и долгу» — Путин на церемонии вручения госнаград
Путин: «И Россия, и весь мир сейчас проходят через испытание пандемией. Да, ситуация остается непростой, но жизнь продолжается. И сейчас важны и наша общая солидарность, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Таким событием является вручение государственных наград как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам».
В период пандемии больные сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми — Дедов.
Награду вручают Виктору Захарченко.
Солидарность — важнейшее качество, особенно необходимое в такие трудные времена, как пандемия коронавируса. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших госнаград.
Об этом: Солидарность и взаимовыручка служат точкой опоры во время пандемии — Путин
Нашему хору — 210 лет, но никакого торжества не было — сочувствует Захарченко.
Захарченко говорит о проблемах Кубанского казачьего хора и проблемах с помещениями.
Захарченко:
— Когда же мы будет петь: «Боже, спаси Россию»?
Награду получает главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко. Она говорит, что никогда в жизни так не волновалась.
Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко: «Пандемия, как любое испытание, несёт в себе очищение и перезагрузку. Мы никогда не будем прежними».
Мы хотим, чтобы наши граждане гордились нашей медициной — Марьяна Лысенко.
Мы всегда рядом, мы не подведём — Марьяна Лысенко.
Награду получает председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
После получения награды слово взял управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.
Награждают гендиректора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко.
Подвиги и самопожертвование людей, которых сегодня награждают, делают нашу страну великой — Игнатенко.
Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов получает награду.
Борис Кравцов: «Слава России!».
Говорит один из награждаемых — депутат Госдумы Виктор Ресин, «Единая Россия».
Награждается президент компании «Транснефть» Николай Токарев.
Награду получает Иларион, митрополит Волоколамский.
Путина поблагодарили за ту поддержку, которую он оказывает гонимым христианам во всём мире. Особого внимания сейчас требует Африка.
Директор института стратегических исследований Михаил Фрадков тоже получил награду.
Награда вручена Андрею Карину — академику РАН, генеральному директору НМИЦ радиологии, директору МНИОИ имени П. А. Герцена. Главный онколог по благодарил главу государства за то, что в России, несмотря на пандемию, не закрылось ни одно онкологическое учреждение.
Вероника Скворцова получает награду.
Напомним, Владимир Путин сегодня вручил звезды Героев Труда:
Говорит один из награждённых — директор НИИ глазных болезней Юсеф Наим Юсеф (Москва).
Награду получает заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.
Путин говорит о русском мире.
Низкий поклон, всего хорошего, поздравляю вас с государственными наградами — сказал Путин.
Русский мир должен крепнуть и становиться более привлекательным для всего мира. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших госнаград.
Читайте также: Путин: наша миссия — развивать и укреплять русский мир
Благодаря президенту Владимиру Путину Россия совершила огромный скачок в развитии, в том числе впервые приблизилась к решению жилищного вопроса. Об этом депутат Государственной думы («Единая Россия») Владимир Ресин заявил 2 февраля в Кремле на церемонии вручения государственных наград.
Чтобы лозунг «Каждой семье — по отдельной квартире» стал действительностью, в год должно сдаваться по 120 млн кв метров жилья, отметил он.
«Это реальные цифры. В 2021 году в целом по России построено и принято в эксплуатацию 90 млн, причём рост приличный был по отношению к предыдущим годам», — добавил Ресин.
Читайте подробнее: Владимир Ресин: Россия впервые близка к решению жилищного вопроса
Преданность делу, долгу, целеустремлённость и умения принимать сложные, порой нестандартные решения в сложный период пандемии являются теми качествами, которые необходимо перенимать. Об этом 2 февраля на церемонии вручения госнаград выдающимся россиянам в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин заявил о важности умения принимать нестандартные решения в пандемию
Российский президент Владимир Путин проведёт встречу с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 3 февраля. Встреча пройдёт в режиме видеоконференции, сообщает 2 февраля пресс-служба Кремля.
«В повестке встречи — вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования», — пояснили в Кремле.
Об этом: Путин обсудит стимулы для инвестиций частного бизнеса с «Деловой Россией»