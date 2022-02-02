Ново-Огарево, Московская область, , 14:57 — REGNUM Русский мир должен крепнуть и становиться более привлекательным для всего мира. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших госнаград.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я могу сказать, что применительно ко всему русскому миру… который так же, как наша страна, является, как это ни покажется на первый взгляд странным, но так оно и есть — многоконфессиональным, многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный», — заявил Путин.

«Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы. Благодаря вашим личным усилиям Низкий поклон вам», — указал он.