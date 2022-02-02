Кишинёв, 2 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Директора школ Грузии должны проявить социальную ответственность и сделать всё возможное для сохранения очного обучения. Об этом заявила в ходе брифинга замминистра образования Тамар Махарашвили.

Александра Майер ИА REGNUM В классе

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«У нас 2085 государственных и 217 частных школ, из которых на в настоящее время только 201 школа перешла на дистанционную форму обучения», — сказала Махарашвили.

Замминистра подчеркнула, что минобразования приложит все свои усилия для того, чтобы сохранить традиционное обучение. В школах проводятся мероприятия для того, чтобы занятия в классах продолжались.

Стоит отметить, что в Грузии родители имеют право перевести ребёнка на дистанционное обучение, даже если его школа открыта. За последние две недели этим воспользовались около 60 тыс. человек.