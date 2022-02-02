Токио, 2 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Высказывания руководства Японии по ситуации вокруг Украины противоречат духу добрососедских отношений между Токио и Москвой и являются контрпродуктивными. Об этом российский посол в Японии Михаил Галузин заявил 2 февраля в ходе выступления в клубе иностранных журналистов в Токио.

Tokyo.mid.ru Михаил Галузин

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на Украину и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Он отметил, что Япония пригрозила принять «некие жёсткие меры» в случае того, что на Западе называют «вторжением России на Украину». Такая риторика противоречит духу добрососедских отношений между Россией и Японией, а также договорённостям лидеров двух стран о всестороннем развитии отношений.

Высказывания японских официальных лиц контрпродуктивны и «не вносят вклад в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией», добавил он. Посол порекомендовал японским коллегам «вновь прочитать и глубоко изучить» предложения и инициативы России, связанные с европейской безопасностью, направленные США и военному блоку НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, что США, их партнёры и союзники продолжат тесное сотрудничество по вопросу «жёсткого ответа на любую агрессию» против Украины.

Читайте также: Япония отреагирует «надлежащим образом» в случае «вторжения на Украину»

Также по теме: В Токио испугались «разграбления Киева» русскими «варварами»