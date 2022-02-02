Братислава, 2 февраля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. НАТО должно укреплять свой восточный фланг, а Словакия — свою восточную границу. Об этом заявила словацкий президент Зузана Чапутова, 1 февраля сообщила газета Pravda.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Глава республики призвала граждан страны к сохранению спокойствия и пониманию, того, что между фактами и пропагандой существует разница. Чапутова отметила, что у России есть законные опасения и права, по которым Западу необходимо вести с РФ диалог. Однако, по мнению президента Словакии, Москва не может определять судьбу других стран, включая Украину, без учета их интересов.

Чапутова добавила, словацкие и украинские власти ведут переговоры по поводу оказания помощи Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января словацкий министр обороны Ярослав Най заявил, что из-за ситуации вокруг Украины НАТО хочет разместить своих военнослужащих в Словакии.