Веллингтон, 2 февраля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 142 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Уточняется, что 103 случая выявлены в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальные заболевшие выявлены в близлежащих населенных пунктах. Кроме того, власти Новой Зеландии отмечают, что на границе зафиксировали 54 носителей SARS-CoV-2.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом ни один из них не находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что к настоящему времени в Новой Зеландии полностью прошли вакцинацию около 94% взрослого населения. Еще 178 тыс. детей возрастом от пяти до одиннадцати лет получили первую дозу вакцины против COVID-19.