Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемической обстановки принято решение отправить учащихся первых классов на дополнительные каникулы. Об этом было объявлено в ходе заседания регионального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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В частности, и. о. министра образования региона Андрей Фатеев отметил, что дату начала внеплановых каникул каждый муниципалитет определит самостоятельно. По его словам, не все территории соблюдают правила перевода на дистанционное обучение. Так, если в одной школе треть классов переходят в онлайн-режим, а количество заболевших превышает 18 человек, то вся школа должна быть переведена на «дистант».

В Ростове-на-Дону на дистанционное обучение полностью не ушла ни одна школа. Однако уже объявлено о дополнительных каникулах в первых классах с 5 по 13 февраля. В случае роста заболеваемости на дистанционный формат обучения будут переведены средние и старшие классы.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области на карантин по коронавирусу закрыты 31 школа и более тысячи классов. Вместе с тем образовательный процесс прерван в пяти детских садах — по ОРВИ, и одном дошкольном учреждении — по COVID-19. На карантин закрыто 112 групп.