Нукуалофа, 2 февраля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Общенациональный карантин ввели власти островного государства Тонга из-за двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которые, как считается, связаны с поставками гуманитарной помощи в страну. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Tony Bowden Тонга

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В своем обращении к народу премьер-министр Тонга заявил, что два человека, принимавшие участие в поставках гуманитарной помощи, получили положительные результаты ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции по возвращению на родину. В связи с этим власти предполагают, что инфекцию могли занести и в Тонга. Ранее в островном государстве выявили лишь одного носителя SARS-CoV-2 на границе.

Теперь в Тонга вводится карантин на неопределенный срок. При этом власти островного государства пообещали предоставлять оперативные данные каждые 48 часов.