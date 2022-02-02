Новосибирск, 2 февраля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области за первые два дня с начала вакцинации детей от коронавируса было привито 272 подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Irkobl.ru Вакцина «Спутник М»

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«Вакцинация подростков 12−17 лет от COVID-19 проводится не просто добровольно, а по отдельному заявлению родителей или законных представителей», — подчеркнули в областной администрации.

Напомним, ранее область получила пробную партию подростковой вакцины «Спутник М» — 1440 комплектов. Сейчас вакцинация подростков проходит в поликлиниках. Но когда поступят новые партии, мобильные бригады медиков будут прививать детей уже в школах.

По официальным данным, в Новосибирской области около 170 тысяч детей в возрасте 12−17 лет, но власти уверяют, что никаких планов по их вакцинации не существует.