Хабаровск, 2 февраля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. В Хабаровском крае коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 72,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Всего на 2 февраля от коронавируса привились 619 397 человек, полностью завершили курс вакцинации 574 272 человека. Ревакцинировано 99 316 жителей.

1 февраля в регион доставили партию вакцины «Спутник Лайт» — 20 тыс. доз.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки госпитализирован с коронавирусом 141 человек, днём ранее — 128.