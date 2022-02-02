Сеул, 2 февраля, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 20 270 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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По его данным, 20 111 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в страну из-за границы. Центр отмечает, что такое число зараженных за одни сутки в Южной Корее выявляют впервые с начала пандемии. Это связывают с распространением штамма «Омикрон», который занял доминирующее положение в республике.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 884 310. Также за минувшие сутки в стране скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6787 человек.