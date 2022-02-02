Осло, 2 февраля, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Часть ограничительных мер, действующих из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии, решило ослабить правительство страны. Об этом объявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре 1 февраля в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Так, власти королевства отменили предписание о переводе работников на дистанционный режим, ограничение на количество гостей в доме, а также на число посетителей мероприятий в помещении и на улице.

Кроме того, в Норвегии перестают действовать запрет на продажу алкоголя в точках общественного питания и требование о тестировании на COVID-19 перед въездом в страну. Продолжительность самоизоляции сокращена с 6 до 4 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Дании сняты ограничения на работу баров и ресторанов в вечернее время, а в общественных местах перестало действовать требование о предъявлении сертификатов о вакцинации против COVID-19.