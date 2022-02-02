Магадан, 2 февраля, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и ковидом в Магаданской области 16% учащихся школ и средних специальных учебных заведений находятся на дистанционном обучении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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По словам министра образования Колымы Анжелы Шурхно, школы готовы к переходу на дистанционную модель обучения. Сейчас учителя используют в комплексе несколько образовательных платформ: РЭШ, Учи.ру и другие. А также Skype и Zoom для проведения онлайн-уроков.

«Студенты, которые находятся на самоизоляции и у которых нет персональных компьютеров, обеспечены ноутбуками для непрерывного процесса обучения», — добавила Шурхно.

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Как сообщало ИА REGNUM, временный перевод старшеклассников в Санкт-Петербурге на дистанционное обучение инициировали медики.