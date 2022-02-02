Хабаровск, 2 февраля, 2022, 03:18 — ИА Регнум. По данным промежуточного результата мониторинга Народного фронта, 88,8% опрошенных жителей Хабаровского края не получили бесплатных лекарств от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ОНФ.

Campuseye.ug Лекарство

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Всего переболели 57% опрошенных. 38% из них для получения необходимых препаратов были вынуждены просить о помощи родных и близких, ещё 48% — обращались в аптеку сами, 7% — заказали доставку через интернет.

«Я дважды переболела сама, болели многие родственники, никаких лекарств, гарантированных болеющим, мы так и не получили. Если говорить о тех, кому повезло, то 78,3% из числа тех, кому все-таки достались лекарства, получили лишь «фавипиравир» или «умифеновир», на втором месте — «парацетамол», он достался 21%, то есть лишь двум из каждых 100 опрошенных», — пояснила координатор по проектной работе хабаровского Народного фронта Анастасия Ширдыкова.

Опрос о качестве предоставляемых больным коронавирусом медицинских услуг начался 21 января. Согласно его результатам, в России в среднем переболело немногим менее половины граждан, это почти на 10% ниже показателя Хабаровского края. Доступ к бесплатным лекарствам был обеспечен трем россиянам из десяти, что в три раза больше, чем в Хабаровском крае.

«С учетом того, что тесты не всегда являются точными, возникает необходимость на федеральном уровне принять решение о бесплатном обеспечении лекарствами на период пандемии не только при выявлении ковида, но и при любых ОРВИ. Опрос продолжается. После завершения его результаты будут переданы в правительство Хабаровского края для анализа и повышения эффективности работы», — рассказал руководитель исполкома регионального отделения Народного фронта в Хабаровском крае Юрий Рошка.

Читайте также: Большинство ростовчан лечились от COVID-19 за свой счёт — ОНФ

Как сообщало ИА REGNUM, многие жители Ростовской области, которые лечились от COVID-19 амбулаторно, не смогли получить бесплатные медикаменты.