Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 1 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 504, причем 50 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 50 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 504 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 35 070 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1740 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 110 615 пациентов из общего числа 6 408 244 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1703 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 838 106 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 189 193 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.