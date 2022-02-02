Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. 1 февраля высокопоставленный провинциальный чиновник объявил, что иностранные граждане на северо-востоке Ирана получили в общей сложности 390 986 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Janssen.com Вакцинация

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Мохаммад-Таки Хашеми, генеральный секретарь Бюро по делам иностранцев и иностранных иммигрантов северо-восточной иранской провинции Разави Хорасан, сделал эти замечания в интервью IRNA.

«Вакцинация иностранцев осуществлялась в рамках операции по иммунизации граждан Ирана. С точки зрения медицины, не существует никакой разницы между иранскими и иностранными гражданами, даже теми, кто въехал в страну незаконно», — отметил Хашеми.

Около 15 иранских городов обозначены красным цветом, 61 — оранжевым, 274 — желтым и 98 — синим. Красный цветовой код означает, что регион или страна подвержены высокому риску в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С момента вспышки COVID-19 в декабре 2019 года во всем мире погибло около 5 700 000 человек.