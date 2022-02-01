Вашингтон, 2 февраля, 2022, 01:54 — ИА Регнум. США проинформировали Россию о готовности обсудить возможность инспектирования баз НАТО в Румынии и Польше для снятия опасений Москвы о размещении там ударных крылатых ракет. Об этом журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс 1 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Дженнифер Джейкобс «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше, при условии, что Россия предоставит аналогичную информацию об определённых базах на территории РФ».

Напомним, президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что американские пусковые установки Mk 41, предназначенные для противоракетной обороны, адаптированы для оперативного переоснащения их ударными крылатыми ракетами Tomahawk, способными нести ядерное оружие. И их размещение в Румынии и Польше несёт прямую угрозу для безопасности России.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что ответ, который дали США на требования России по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, не содержит адекватной реакции на принципиальные российские озабоченности, которые оказались проигнорированы.