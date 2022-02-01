Женева, Швейцария, 2 февраля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. В мире за неделю умерли около 60 тысяч пациентов с COVID-19, что на 9% превышает показатель предшествующего периода, при этом число заражений практически не увеличилось. Это следует из опубликованных в ночь на 2 февраля данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Флаг ВОЗ

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Всего за неделю в мире было зафиксировано 59 195 смертей пациентов с COVID-19. Число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 22 239 622.

Наибольший прирост в числе инфицированных выявлен в Западно-Тихоокеанском регионе, Восточном Средиземноморье и Европе — на 37%, 24% и 7% соответственно. При этом именно на Европу приходится 51% всех новых случаев заболевания. В Америке, Юго-Восточной Азии и Африке число случаев заражения снизилось на 20%, 8% и 4%.

Наибольший прирост смертности обеспечили Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье — на 41% и 32% соответственно. В Африке и Европе смертность снизилась на 7% и 2%.

Всего в мире за весь период пандемии было выявлено 376 478 335 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 5 666 064 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зарегистрировано 1 913 949 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 6331 пациент с COVID-19.