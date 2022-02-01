Рим, 2 февраля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Граждане Италии старше 50 лет с 15 февраля 2022 года будут штрафоваться на сумму от 600 до 1500 евро за попытку попасть на рабочее место без «антикоронавирусного суперсертификата», такое решение утвердило правительство страны, передают национальные СМИ во вторник, 1 февраля.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

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Для граждан указанного возраста прививка является обязательной. Если они не предоставят сертификат, то должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.

По данным на1 февраля, в Италии умерли146 925человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на427(днем ранее — на349). Число подтвержденных носителей выросло на133 142(днем ранее — на57 715). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 116 422 — более 18% населения страны. В настоящее время заражены2 476 514человек (на116 092 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,8 миллионачеловек (более 79,5% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).