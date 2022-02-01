Пекин, 1 февраля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго накануне открытия Олимпиады в Пекине сдал положительный тест на коронавирус, передают национальные СМИ во вторник, 1 февраля.

Цитата из видео YouTube Пиктограммы зимней олимпиады в Пекине 2022

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Симптомы у него отсутствуют.

Малаго находится на самоизоляции в одном из пекинских отелей.