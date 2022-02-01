Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Тема гарантий безопасности, поднятая Россией, искусственно суживается западными властями до проблем вокруг Украины, сообщил 1 февраля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

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Комментируя диалог России с США, НАТО и ЕС по вопросу предоставления Москве гарантий безопасности, дипломат сказал, что предложения российской стороны по архитектуре безопасности шире украинского вопроса.