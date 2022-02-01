Новый «нормандский саммит» не нужен, раз Киев не выполняет прежних обещаний
Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. О новой встрече в «нормандском формате» нет смысла договариваться, поскольку украинская сторона не выполняет своих обязательств, сообщил 1 февраля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.
Russiaun.ru
Василий Небензя
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Говоря о договорённостях 2019 года, когда состоялся предыдущий саммит «нормандской четвёрки», Небензя сказал, что Киев ими пренебрегает, пояснив затем:
«Нет смысла встречаться снова».
Российский дипломат призвал Украину принять участие в заседании СБ ООН, которое запросила российская сторона. Оно состоится 17 февраля, и там украинский постпред при ООН Сергей Кислица может высказаться.