Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. О новой встрече в «нормандском формате» нет смысла договариваться, поскольку украинская сторона не выполняет своих обязательств, сообщил 1 февраля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

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Говоря о договорённостях 2019 года, когда состоялся предыдущий саммит «нормандской четвёрки», Небензя сказал, что Киев ими пренебрегает, пояснив затем:

«Нет смысла встречаться снова».

Российский дипломат призвал Украину принять участие в заседании СБ ООН, которое запросила российская сторона. Оно состоится 17 февраля, и там украинский постпред при ООН Сергей Кислица может высказаться.