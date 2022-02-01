Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Россия никогда не объявляла численность своих войск на границе с Украиной, заявления о ста тысячах и более — голословны, сообщил 1 февраля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

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Отметив, что напряжённость вокруг украинской темы нагнетается Вашингтоном целенаправленно, российский дипломат указал на обвинения, согласно которым Россия стянула свои войска на границу с Украиной.