Небензя заявил, что российские войска там, где стоят всегда
Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Россия никогда не объявляла численность своих войск на границе с Украиной, заявления о ста тысячах и более — голословны, сообщил 1 февраля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.
Russiaun.ru
Василий Небензя
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Отметив, что напряжённость вокруг украинской темы нагнетается Вашингтоном целенаправленно, российский дипломат указал на обвинения, согласно которым Россия стянула свои войска на границу с Украиной.
«Это неправда! Российские войска — не на российско-украинской границе, они там, где стоят всегда. Я не знаю, откуда эти цифры: 100 тысяч, 120 тысяч, украинцы говорят про 136 тысяч. Мы никогда не объявляли, сколько там войск. Я не знаю, кто их считал».