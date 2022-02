Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Американский поп-певец Лайонел Ричи отменил свои концерты, запланированные в рамках летнего европейского турне, из-за продолжающегося распространения коронавируса, сообщает 1 февраля Reuters.

«Так как коронавирус и его новые штаммы продолжают влиять на мир, я решил повременить с европейским турне. Для меня важно здоровье моих поклонников, группы и команды. Надеюсь, вы меня поймете, и я жду момента, когда мы все сможем безопасно собраться», — написал в Twitter певец, выпустивший хиты Hello и Dancing on the Ceiling.

Отметим, что Ричи также отменил концерт на фестивале Isle of Wight в Великобритании, который должен был состояться в июне.

При этом, согласно сайту 72-летнего музыканта, он планирует выступить в Лас-Вегасе и Новом Орлеане в ближайшие недели.

Ранее концерт в составе своей группы в Майами-Бич отменил американский певец Джон Бон Джови после получения положительного результата тестирования на коронавирусную инфекцию.