Рим, 1 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса для детей младше 5 лет появится в распоряжении итальянских врачей весной 2022 года, заявил во вторник, 1 февраля, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Минздрав дождется рекомендаций национального и европейского регуляторов, прежде чем выносить какие-либо решения, отметил Коста, добавив, что в нынешнюю волну эпидемии особенно часто заражаются именно дети.

В настоящее время вакцинация от коронавируса в Италии разрешена с 5 лет. До 18 лет прививки добровольны. В возрасте от 5 до 12 лет необходимо согласие родителей.

По данным на1 февраля, в Италии умерли146 925человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на427(днем ранее — на349). Число подтвержденных носителей выросло на133 142(днем ранее — на57 715). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 116 422 — более 18% населения страны. В настоящее время заражены2 476 514человек (на116 092 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,8 миллионачеловек (более 79,5% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).