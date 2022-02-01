Скопье, 1 февраля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В Северной Македонии 1 февраля в результате обследования 5779 образцов выявили 2000 новых носителей коронавируса, при этом 267 человек заразились повторно. Также зарегистрировано 806 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 35 пациентов с COVID-19, зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 270 897 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8444, 247 670 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 14 783 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.