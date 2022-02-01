Рим, 1 февраля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Правительство Италии рассмотрит предложение об универсализации антикоронавирусных норм для всех видов общеобразовательных учреждений, передают национальные СМИ во вторник, 1 февраля.

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Если решение будет принято, учащиеся младшей школы будут уходить на дистанционное обучение при выявлении в классе трех зараженных (как это и происходит в средней школе), а не двух, как сейчас. Цель — по возможности сократить долю «дистанционки» в обучении.

Учебный 2021−2022 год в Италии проходит очно. Смягчены ограничения на очную учебу в случае выявления одного зараженного в классе (учащиеся продолжают посещать школу, но должны носить респираторы). Вакцинация для преподавателей является обязательной.

По данным на1 февраля, в Италии умерли146 925человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на427(днем ранее — на349). Число подтвержденных носителей выросло на133 142(днем ранее — на57 715). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 116 422 — более 18% населения страны. В настоящее время заражены2 476 514человек (на116 092 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,8 миллионачеловек (более 79,5% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).