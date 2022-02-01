Рим, 1 февраля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 1 февраля, в Италии умерли146 925человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на427(днем ранее — на349), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на133 142(днем ранее — на57 715).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 116 422 — более 18% населения страны. В настоящее время заражены2 476 514человек (на116 092 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 47,8 миллионачеловек (более 79,5% граждан страны).