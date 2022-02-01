Москва, 1 февраля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Признаков того, что Россия готовит «вторжение» на Украину, нет, заявил 1 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.

European People's Party Виктор Орбан

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Отвечая на вопрос, верит ли он «в агрессию России», Орбан сказал:

«Я не увидел намерений к подобным действиям со стороны президента Путина. Президент был очень спокоен и заявил, что требования России по гарантиям безопасности нормальные и должны являться основой для переговоров».

Венгерский премьер-министр сказал, что согласен с этим, а затем добавил:

«Мы должны вести переговоры и у нас есть несколько дней и недель для этого. Не думаю, что произойдёт что-то резкое».